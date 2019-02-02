В Бишкеке в аварии погиб мужчина, еще трое пострадали

В Бишкеке в результате столкновения автомобилей Honda Odyssey и Daewoo Matiz погиб один человек и трое пострадали. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД.

ДТП произошло накануне, примерно в 22.30.

«Автомобиль Honda Odyssey двигался по улице Абдырахманова в северном направлении. Потеряв управление, водитель выехал на встречную полосу напротив остановки возле ЦУМа и столкнулся с Daewoo Matiz. В результате аварии водитель последнего авто скончался в больнице, еще трое человек пострадали», — проинформировали в ГУОБДД.