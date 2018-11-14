В центре Киева машина провалилась в яму с кипятком

В центре столицы Украины легковой автомобиль провалился в яму с кипятком после прорыва трубы тепловой сети. Об этом сообщило РенТВ.

По данным Киевской городской государственной администрации, прорыв теплоцентрали произошел вчера вечером на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского. В результате масштабного повреждения тепловой сети диаметром 400 миллиметров горячая вода прорвалась на проезжую часть.

Прорыв планируют отремонтировать в течение суток.

Владелец автомобиля, который провалился в яму с кипятком, рассказал, что «его авто внезапно ушло под асфальт».

Сообщается, что некоторые прохожие обожгли ноги в потоке кипятка, который тек по проезжей части.