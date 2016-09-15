Автоаварии. Как разрулить ситуацию?

Дороги продолжают забирать жизни кыргызстанцев. Только две недели назад в день траура почтили память девяти погибших в ДТП на трассе Бишкек – Ош. В их числе оказалась целая семья, включая двух малышей. Казалось бы, страшная автокатастрофа должна была насторожить водителей. Но… Накануне на той же дороге в ДТП разбились пять человек, в том числе маленькие дети. Еще семерых госпитализировали.

Кто виноват и что делать, чтобы предупредить новые смерти? На этот вопрос ответили респонденты ИА «24.kg».

Марат Аманкулов, глава парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству:

- Каждый случай нужно разбирать отдельно. Но в целом, конечно, машинопоток увеличился не только в населенных пунктах, но и на магистральных трассах. Ввоз машин до последнего времени был большой. Завезли транспорт не самого свежего года выпуска. Праворульные машины тоже влияют на аварийность. Кроме того, хромает дисциплина самих водителей. Строится много дорог, и скоростной режим увеличился. В первую очередь мы, как депутаты, можем усилить контроль за качеством образования, которое получают наши водители, проверить лицензии, работу инспекторов на дорогах: выполняют они свои функции или сидят в кустах и ждут, когда кто-то нарушит ПДД, чтобы их оштрафовать. Особое внимание нужно уделить пассажирскому транспорту. В ближайшее время на заседании комитета мы намерены обсудить эту ситуацию.

Константин Конкин, житель Бишкека:

- Аварии происходят потому, что все привыкли ездить не по правилам. Так как знают: ничего серьезного им не грозит, максимум - заплатил штраф в 500 сомов и поехал дальше. Плюс безответственность людей, которые едут в любой ситуации, тем самым создают неудобства не только себе, но и другим участникам движения. Если бы все соблюдали правила и терпимее относились друг к другу, можно было бы избежать большинства аварий. Зачастую же мы просто торопимся на тот свет.

Елена Аильчиева, сотрудник пресс-службы МВД:

- Да, количество автоаварий с тяжкими последствиями растет. Самое страшное – среди погибших дети. Кто виноват? Все! Прежде всего водители, которые бравируют, берут большое количество пассажиров, не неся ответственности за их жизни. Виноваты родители, у которых дети сидят на коленях и просто вылетают из машин. Взрослые должны помнить: дети должны быть пристегнуты - либо ремнем безопасности, либо в детском кресле. Безусловно, виноваты и органы местного самоуправления. К сожалению, у нас не везде нанесена разметка, а та, что есть, не всегда соответствует требованиям и стандартам. Она должна быть светоотражающей. Не везде присутствуют, особенно на скоростных магистралях (Бишкек – Ош, Бишкек – Каракол) механизмы разделения полос движения. Не везде есть освещение. В темное время суток трассы практически не видно.

Безусловно, есть определенная вина и сотрудников, которые не проконтролировали в должной мере участки дорог. Вины с них никто не снимает. В отношении них будет и уже проводится служебное расследование по каждому факту со смертельным исходом. В целом, наверное, нужно признать, что безопасность дорожного движения имеет стратегический характер. И решать проблему надо целенаправленно и на государственном уровне.

Эрлан Атантаев, замначальника УВД Иссык-Кульской области:

- В авариях с летальным исходом всегда виноват водитель, который выехал на встречную полосу и не соблюдал скоростной режим. Бывают, конечно, исключительные случаи, когда в авто возникают технические неисправности. Но есть и другие проблемы: отсутствуют дорожные знаки, не соблюдаются нормы. По ГОСТу любая трасса должна быть с разделительной полосой. В соседней республике – Китае - никогда не пересекается встречная и попутная полосы, посередине есть перегородки. У нас же это практикуется только в некоторых местах, что объясняется нехваткой финансов.

На Иссык-Куле, к примеру, недавно трассу отремонтировали. Это тоже может привести к летальным исходам: дорога большая, и никто не соблюдает скоростной режим. Посередине надо было поставить бордюрные устройства. А сотрудников УПМ у нас не хватает на все участки. Радары можно применять только в светлое время суток и стоять в освещенных местах. У нас же многие улицы не освещаются.

- Что нужно сделать, чтобы предотвратить новые смерти?

- Везде поставить видеокамеры, чего до сих пор не произошло, штрафовать нарушителей. Если водители знают, что где-то стоит камера, они снижают скорость, соблюдают правила. ПДД принято соблюдать только при виде инспекторов, а в остальное время все ездят как хотят. Люди на должном уровне не обучаются. Водительские удостоверения как раньше выдавались, так и сегодня выдаются. Мы всегда говорим о вине водителей пассажирского транспорта. Сколько бусиков совершают ДТП! А водитель, оказывается, молодой человек - 21 год, имеет уже категорию «Д». Разве так можно? При Союзе человек сначала учился, потом год стажировался, и только затем шел работать. А сейчас сразу получил категорию, сел за руль и шабашит. Сел в нетрезвом состоянии за руль - заплатил штраф в 10 тысяч сомов. Через суд возвращают себе права… Система у нас такая. Нужно менять ее, начиная с обучения.

Гульнара Молдобаева, член постоянной комиссии Бишкекского горкенеша по ЖКХ, ТЭК и транспорту:

- Если говорить об общественном транспорте в столице, то нужно особо отметить маршрутки. Еще в 2013 году у нас вышло постановление, согласно которому должны были полностью обновить автопарк микроавтобусов. Они должны были быть не старше пяти лет от выпуска, в хорошем состоянии, отвечать всем санитарным и противопожарным нормам. Но и сегодня, спустя три года, ничего не изменилось. Идет саботаж со стороны владельцев микроавтобусов. Бусы бывают даже без городской регистрации - с нарынской, ошской, джалал-абадской регистрацией. Я считаю, что это недопустимо.

Безопасность внутри маршруток – еще одна проблема. Карманники просто обнаглели. При этом водитель боится вступиться за своих пассажиров, у него нет уверенности, что на конечной остановке его не изобьют. Мы поднимали вопрос, чтобы там стояли представители службы безопасности. А сегодня водителю легче промолчать, когда обижают его пассажиров. Но это же наши дети и матери - в основном именно они ездят на маршрутках. В целом должна быть культура вождения. Работать над профилактикой нужно. Сотрудники ДПС просто наказывают, ничего не объясняя. К примеру, они должны говорить, что аптечка нужна не потому, что за ее отсутствие оштрафуют, а на случай несчастья. Кроме того, любой водитель должен пропускать общественный транспорт, будь то автобус, троллейбус или маршрутка. В легковой машине максимум 4 человека, в бусике – минимум 10.

Тилек Оторов, старший инспектор пресс-службы ГУПМ МВД КР:

- По статистике за 8 месяцев 2016 года в республике произошло более 3 тысяч ДТП, где погибло около 600 человек и ранено примерно 6 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом 2015-го отмечается снижение общего количества ДТП на 16,9 процента, погибших – на 16,6, раненых – на 14 процентов.

Однако случаются некоторые аварии с тяжкими последствиями, как на 178-м километре дороги Бишкек – Ош, где погибли 9 человек, и вчерашнее происшествие, где погибли пятеро. Недавно был еще случай, когда перевернулся микроавтобус и пострадали 11 человек. Во всех перечисленных примерах доказана предварительная вина водителей. Не соблюдают скоростной режим, выезжают на встречную полосу и так далее. Выход один: нужно просто соблюдать ПДД. А в целом ситуация на дорогах улучшается. В последние три года идет снижение аварий. Конечно, частично благодаря нашей работе, проводимой профилактике. Также мы считаем, что со стороны участников дорожного движения есть понимание, что надо соблюдать правила.