Постановление Правительства КР № 278 от 11 июня 2018 года



Об утверждении Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза, подписанного 7 ноября 2017 года в городе Москва

В целях выполнения внутригосударственных процедур, в соответствии со статьей 18 Закона Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза, подписанное 7 ноября 2017 года в городе Москва.

2. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить Евразийскую экономическую комиссию о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.