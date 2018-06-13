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Об утверждении соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений

Постановление Правительства КР № 278 от 11 июня 2018 года

Об утверждении Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза, подписанного 7 ноября 2017 года в городе Москва

В целях выполнения внутригосударственных процедур, в соответствии со статьей 18 Закона Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза, подписанное 7 ноября 2017 года в городе Москва.

2. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить Евразийскую экономическую комиссию о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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