Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал постановление Правительства Кыргызской Республики, согласно которому утвержден Проект «Финансирование сельского хозяйства — 6».

Решение принято в рамках реализации правительственной программы «Жаны доорго кырк кадам» и в целях оказания государственной поддержки субъектам предпринимательства и физическим лицам страны для своевременного проведения весенне-полевых работ 2018 года и дальнейшего развития животноводства, растениеводства и сельскохозяйственной кооперации.

Срок реализации Проекта составляет 36 месяцев. Источниками финансирования являются республиканский бюджет страны на 2018-2020 годы и средства коммерческих банков и финансово-кредитных организаций.

В рамках Проекта финансовые средства коммерческих банков и финансово-кредитных организаций будут выдаваться фермерам и крестьянам страны в течение 2018 года по льготным процентным ставкам.

Коммерческие банки и финансово-кредитные организации, участвующие в Проекте, обязаны кредитовать заемщиков на следующих основных общих условиях:

Целевая отрасль Растениеводство, животноводство, переработка сельскохозяйственной продукции Конечная процентная ставка 10 процентов годовых — для отраслей «животноводство» и «растениеводство»; 6 процентов годовых — для отрасли «переработка сельскохозяйственной продукции»; 8 процентов годовых: — для субъектов, занимающихся садоводством; — для субъектов, закупающих племенной скот согласно списку, указанному в главе 2 настоящего приложения Срок кредита Не более 36 месяцев Льготный период Полное освобождение от уплаты взносов по основной сумме задолженности до 6 месяцев

Кредитные средства в размере до 100 тысяч сомов по индивидуальным кредитам и до 500 тысяч сомов по групповым кредитам могут выдаваться на беззалоговой основе со сроком возврата до 12 месяцев, при наличии письменной рекомендации Совета старейшин/аксакалов/села. При этом общая сумма, направляемая на данные цели, не должна превышать 5 процентов от общей суммы кредитования.

Приоритетными в кредитовании являются субъекты предпринимательства, внедряющие систему кластерного производства, организующие кластеры и участвующие в цепочке добавленной стоимости, с учетом специализации сельских регионов.

В случае недостаточного залогового обеспечения у потенциальных заемщиков, последние вправе обратиться в открытое акционерное общество «Гарантийный фонд» с заявлением о получении гарантии.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Министерству финансов Кыргызской Республики в установленном порядке поручено заключить соответствующие соглашения о субсидировании процентных ставок с коммерческими банками и специализированными финансово-кредитными учреждениями, участвующими в реализации Проекта «Финансирование сельского хозяйства — 6»;