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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (164)

Борьба на лошадях, поло с мертвым козлом — New York Times о ВИК-2018

Фото Сергей Пономарев для The New York Times

Газета The New York Times опубликовала статью о прошедших в Кыргызстане в начале сентября Всемирных играх кочевников, в которой корреспондент подробно описал впечатления от главного события страны 2018 года.

В публикации под названием: «Борьба на лошадях. Бросание костей. Поло с мертвым козлом. Пусть начнутся Игры кочевников!», игра кок-бору упоминается как «гвоздь программы», хотя по мнению команды США, участвовавшей в соревнованиях, игра вряд ли скоро попадет в программу Олимпийских игр. 

«Основные виды спорта Игр включали в себя бросание костей, охоту с орлами и 17 видов борьбы, в том числе борьбу на лошадях с голым торсом, в которой более слабый участник отчаянно цепляется за голову животного, а зрители бушуют в ожидании его падения на землю», — пишет издание.

Как пишет газета, организаторы с помощью Игр надеются возродить кочевые традиции и культуру Центральной Азии, близкие к исчезновению из-за десятилетий советской коллективизации, а затем и глобализации.

Статью сопровождает большое количество фотографий, описание природы, участников и местных жителей.

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