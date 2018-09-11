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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (161)

Организаторы Игр кочевников не расплатились за VIP-машины

Дирекции по национальным видам спорта Кыргызстана не хватило выделенных денег на транспортные услуги. Об этом сообщил портал государственных закупок.

ОсОО «ДАС-Транс» планируется выплатить еще 1,4 миллиона к ранее заключенному контракту. Компания предоставляла 30 автомобилей представительского класса для перевозки VIP-гостей. На это потратили 1,8 миллиона сомов.

Еще 3,7 миллиона сомов «ДАС-Транс» заплатили за аренду бусов с водителями. Изначально с подрядчиком достигнута договоренность, что транспортные перевозки будут осуществляться согласно графику, утвержденному закупающей организацией и закрепленными членами организационного комитета и рабочей группы по подготовке и проведению III ВИК по разделу «логистика».
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