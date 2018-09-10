В Таш-Кумыре избившего солдат прапорщика приговорили к пяти годам колонии

В городе Таш-Кумыре избившего солдат прапорщика приговорили к пяти годам колонии усиленного режима. Об этом 24.kg сообщили в Военной прокуратуре.

«Таш-Кумырский городской суд признал военнослужащего виновным в превышении должностных полномочий. Согласно приговору, обвиняемый не имеет права занимать определенные должности три года», — сообщили в прокуратуре.

В июне в городе Таш-Кумыре пьяный прапорщик войсковой части Министерства чрезвычайных ситуаций избил солдат срочной службы. Всего в казарме находилось 24 человека, из которых пострадали девять.