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Общество

В Таш-Кумыре избившего солдат прапорщика приговорили к пяти годам колонии

В городе Таш-Кумыре избившего солдат прапорщика приговорили к пяти годам колонии усиленного режима. Об этом 24.kg сообщили в Военной прокуратуре.

«Таш-Кумырский городской суд признал военнослужащего виновным в превышении должностных полномочий. Согласно приговору, обвиняемый не имеет права занимать определенные должности три года», — сообщили в прокуратуре.

В июне в городе Таш-Кумыре пьяный прапорщик войсковой части Министерства чрезвычайных ситуаций избил солдат срочной службы. Всего в казарме находилось 24 человека, из которых пострадали девять.
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