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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (153)

ВИК-2018. Более пяти тысяч открыток и писем отправлены гостями Игр

Более пяти тысяч открыток и писем разлетелось по всему миру с III Всемирных игр кочевников. Об этом сообщили в ОАО «Кыргызпочтасы».

По данным организации, офисы почты были расположены на ипподроме в Чолпон-Ате и в этногородке «Кырчын».

«Туристы из разных стран, скупая марки и открытки, рассказали, что отправка писем почтой — это что-то трепетное и увлекательное, именно поэтому они стали участниками проекта «Посткроссинг». Больше всего гости восхищены прекрасными пейзажами нашей родины, традициями и культурой кыргызов, а также увлекательными Играми кочевников», — отметили в компании.

В ОАО «Кыргызпочтасы» рассказали, что посткроссинг — проект, созданный для возможности получения открыток со всего мира. В основе принципа обмена открытками лежат единая база всех участников проекта, а также механизм выдачи адресов, направленный на то, чтобы разница между отправленными и полученными открытками у каждого участника была минимальной. При этом в посткроссинге имеет место система непрямого обмена, то есть, отправляя открытки одним пользователям, участник получает их от других.

По последним данным, в проекте зарегистрировано более 676 тысяч человек из 208 стран мира, в том числе и из Кыргызстана.
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