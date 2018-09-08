Всемирные игры кочевников-2018 глазами пользователей социальных сетей

В Кыргызстане сегодня завершаются III Всемирные игры кочевников.

Уже закрылся этногородок в ущелье Кырчын, здесь проводят субботник и убирают мусор. Заканчивается этнофестиваль в Чолпон-Ате. Вечером на ипподроме пройдет церемония закрытия Игр с участием звезд эстрады.

Пользователи социальных сетей продолжают комментировать событие, выкладывая фото- и видеосюжеты и комментируя Игры. Большая часть очевидцев событий положительно оценивает подготовку и проведение ВИК. Люди восхищаются не только красотой природы, национальной кухней, но и разнообразием костюмов разных народов и этносов.

24.kg собрало некоторые отзывы пользователей соцсетей о Всемирных играх кочевников.

Кыргызстанец Тыныс Мырсабеков выложил фотографии с ипподрома в Чолпон-Ате. Он подписал их так: «Всемирные игры кочевников — отличные Игры».

Фото Тыныса Мырсабекова. Тыныс Мырсабеков восхищен Всемирными играми кочевников

Украинский журналист Григорий Пырлик описал свои впечатления с ущелья Кырчын так: «Много животных — верблюды, лошади, беркуты, вчера видел яков».

«Много юрт. Обалденная природа — не знаешь, горы с какой стороны лучше сфотографировать. Слева — лесистые, справа — голые высокие. И уже, кажется, не можешь снимать — наслаждение переходит в перенаполнение. И на всякий случай обходишь юрты — вдруг и там захотят накормить», — написал Григорий Пырлик.

Пользователь Facebook Назгул Насиева в своем посте восторгается кыргызскими лучницами. По ее словам, их искусством восхищается весь мир.

Фотограф Влад Ушаков опубликовал фото с этногородка «Кырчын». На снимках запечатлены кыргызские женщины в национальных костюмах, иностранные гости, участвующие в мероприятии.

Пользователь Instagram jk.vira написала на своей страничке, что провела лучший день с родными на ипподроме в Чолпон-Ате.

Выходец с Памира Адам Султан написал на своей странице в Facebook, что во время Всемирных игр кочевников в ущелье Кырчын он посмотрел на юрты и увидел виды спорта, о которых раньше не знал.

Фото Адама Султана. Иностранца удивили спортивные игры, о которых он раньше не знал

Пользователь Instagram mil_abaydullina побывала на кыргызской свадьбе, которая прошла в ущелье Кырчын.

Свое фото в Instagram пользователь backpacketbottines подписала так: «Приятно видеть сильных, независимых женщин, конкурирующих с мужчинами в Играх кочевников».

IV Всемирные игры кочевников пройдут в Турецкой Республике в 2020 году.