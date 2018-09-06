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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (142)

ВИК-2018. У редактора казахстанской газеты украли деньги

У редактора казахстанской газеты «Казак гезити» Калдыбека Камбарова, который проживает в гостинице с другими иностранными журналистами, освещающими III ВИК, украли деньги. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульской области. 

По данным ведомства, гражданин Казахстана обратился с заявлением в поселковое отделение милиции в Бостери. Он указал, что у него пропали 10 тысяч сомов и 20 тысяч тенге, а также документы. 

Пропавшие вещи сотрудники милиции нашли и передали владельцу. 

Накануне также на Всемирных играх кочевников-2018 неизвестные украли у семьи британского военного атташе ценные вещи из палатки в ущелье Кырчын. Милиция разыскивает преступников. 
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