ВИК-2018. У редактора казахстанской газеты украли деньги

У редактора казахстанской газеты «Казак гезити» Калдыбека Камбарова, который проживает в гостинице с другими иностранными журналистами, освещающими III ВИК, украли деньги. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, гражданин Казахстана обратился с заявлением в поселковое отделение милиции в Бостери. Он указал, что у него пропали 10 тысяч сомов и 20 тысяч тенге, а также документы.

Пропавшие вещи сотрудники милиции нашли и передали владельцу.

Накануне также на Всемирных играх кочевников-2018 неизвестные украли у семьи британского военного атташе ценные вещи из палатки в ущелье Кырчын. Милиция разыскивает преступников.