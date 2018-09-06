ВИК-2018. Этногородок в ущелье Кырчын завершает работу

Сегодня, 6 сентября, официально закрываются культурная и спортивная программы в ущелье Кырчын.
Спортсмены соревнуются в финальных состязаниях по стрельбе из традиционного лука, в том числе и верхом на лошади.
В рамках культурной программы пройдет импровизированное песенное состязание мужчин и женщин «Сармерден». Жюри подведет итоги конкурсов, прошедших в этногородке, и наградит победителей.
Завершают работу этнобазар (выставка-ярмарка народных ремесел и декоративно-прикладного искусства) и этногородок «Кырчын».
Вечером состоится Международный этнокультурный фестиваль «Вселенная кочевников».