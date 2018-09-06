ВИК-2018. Из жизни заморских кочевников

Большой интерес у посетителей этногородка «Кырчын» вызывает ордо зарубежных гостей. И это неудивительно: где еще в Кыргызстане увидишь настоящее жилище американских индейцев или узнаешь, как варят свой кофе арабы. Поэтому больше всего народа стекалось к «американскому джайлоо» и ставке Объединенных Арабских Эмиратов.

Добро пожаловать в типи

Соединенные Штаты Америки представили большую культурную программу: они установили юрту для чтения, организовали разговорные клубы, проводят национальные игры, мастер-классы. Почти по центру установлено типи — переносное жилище североамериканских индейцев, рядом ковбой варит традиционное рагу, которым угощают всех желающих.

Советник по культурным вопросам посольства США в КР Дженифер Букбайндер отметила, что Соединенные Штаты очень рады участвовать в III Всемирных играх кочевников. Америку представляет более 50 атлетов и участников интеллектуальных игр.

Десять ковбоев из штата Вайоминг выступят в соревнованиях по кок-бору.

«Культурная программа очень насыщена. Здесь, в этногородке, мы постарались показать американскую культуру», — сказала она.

Дженифер Букбайндер отметила, что коренные народы Америки тоже вели кочевой образ жизни, проживая на подобных джайлоо, ставили типи. Одно из них специально привезли в Кыргызстан.

В это время на американском джайлоо стали собираться гости, перед ними собиралось выступить «Западное трио» с песнями ковбоев и фольклорной музыкой.

Фото 24.kg. Этногород в ущелье Кырчын. Ордо зарубежных гостей. США

Победный танец

В шатрах ОАЭ иная атмосфера: здесь предлагают отведать настоящий арабский кофе и зеленый чай, а также блюда национальной кухни, которые готовят тут же. Лукамат — жареные мучные шарики в сладком сиропе, ракак — очень тонкий хлеб, и сваренную со специями фасоль.

Отдельный шатер посвящен Шейху Зайд ибн Султану Аль Нахайану. Директор департамента коммуникаций и директор фестиваля Абдулла бати Алкубайси рассказал, что в 2018 году отмечается столетие со дня рождения Шейха — основателя и первого президента ОАЭ.

Фото 24.kg. Этногородок в ущелье Кырчын. Отдельный шатер посвящен Шейху Зайд ибн Султану Аль Нахайану

«Шейх Зайд передал нам любовь к культуре и созданию культурных мостов с другими нациями. Вот почему наше руководство дало указание принять участие в этом большом фестивале в братской стране. Мы выбрали значительные элементы культуры эмиратов, в том числе зарегистрированные ЮНЕСКО в качестве нематериального наследия», — сказал он.

Абдулла бати Алкубайси отметил, что в этногородке будет представлена культура ОАЭ в разных областях: танцы, поэмы, музыка, рисование, национальные блюда, одежда. Эмираты принимают участие и в спортивных соревнованиях.

Как раз в этот момент на территории павильона начался народный танец Айала (танец с палкой). Мужчины выстроились в два ряда напротив друг друга, а между ними артисты с барабанами. Изначально танец символизировал надвигающуюся опасность, а звуки барабанов и крики танцоров поднимали у людей воинственный дух.

Танец прославляет победу над врагами, обычно исполняется по торжественным случаям.

Под куполом неба

Невозможно пройти мимо канатоходцев из Узбекистана.

Завораживающее зрелище — танец на канате.

Артисты сменяют друг друга под звонкую музыку и барабанную дробь. Группа постоянно гастролирует как по странам Центральной Азии, так и по России.

Каждый номер зрители встречают громкими овациями. Заслуженными.