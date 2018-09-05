ВИК-2018. Как кочевников узнать, расскажут в Кырчыне

Культурная программа в рамках III Всемирных игр кочевников очень насыщенна. Для того чтобы просто обойти этногородок в Кырчыне, может понадобиться целый день. На джайлоо установлены сотни юрт, в них представлены все регионы республики, отдельные места отведены для ордо зарубежных гостей, общественных организаций и этнобазара.

Дорогами предков

В Кырчыне многолюдно. Каждый день здесь проходят различные мероприятия и конкурсы, как спортивные, так и культурные. В ордо общественных организаций с раннего утра идет репетиция проекта «Путь предков. Сорок племен». Женщины в элечеках заняты рукоделием, кто-то из мужчин играет на комузе, слышится сказание манасчи.

Как объяснил координатор Кадыр Кошалиев, так в древности проходило собрание кыргызских племен. Пока это только репетиция. Саму постановку можно увидеть после обеда.

Это общее собрание представителей племен, на котором выбирают хана. Мы показываем обычную жизнь наших предков, их традиции. Кадыр Кошалиев

Легенды и современность

На юртах указатели с названием племен: мундуз, баргы, саяк и другие. На стене одной из юрт вывешены картины. На первый взгляд кажется, что выполнены они из кожи, но стоит приглядеться, и видишь, что это искусно выделанная бумага.

Художник-график, член Союза художников КР Айтбубу Бадыхшанова рассказала, как у нее получается так преобразить, казалось бы, такой привычный материал.

«Это трудоемкий процесс. Сначала беру бумагу, мну ее, стараюсь меньше задевать середину листа, обрызгиваю водой, расправляю, сушу и снова мну. И так несколько раз. Потом разглаживаю, наношу акварель, цвета должны разойтись по линиям. Никогда заранее нельзя предугадать, что получится. И уже на готовое основание, так похожее на кожу, наношу картину», — рассказала она.

На серию картин для этногородка у художницы ушло два с половиной месяца. Признается, что ей хотелось передать не только фактуру, которую применяли предки, но и их историю, философию.

Кочевье — это целый мир.

«Частично сохранилась и дошла до нас бытовая культура, неотъемлемой частью которой были музыкальные инструменты, на которых играли наши предки. И я, как художник, хотела передать эту культуру через художественное восприятие, фактуру, цвет», — отметила она.

В ордо «Сары Озон» стоит юрта, в которой выставлены экспонаты из музея Каба уулу Кожомкула — его личные вещи, инструменты. Размеры впечатляющие! Этот музей расположен в родовом селе богатыря в Суусамырской долине.

Кожомкул был видным мужчиной. В табличке указаны его физические данные: рост 2,36 метра, вес 208,7 килограмма.

Вполне возможно, что это легенда, преувеличение, но людская память хранит много историй, связанных с богатырем, вышедшим из среды бедняков.

Встречаем по одежке

В ордо Баткенской области в полном разгаре репетиция к республиканскому конкурсу национальной одежды. Участники представили, как рассказала вице-мэр Баткена Имигульсун Рыскулова, традиционную одежду кочевников. Можно увидеть, что носили чабаны и их жены, бедняки и зажиточные сельчане.

В центре Нарынской области посетителей встречают женщины, одетые в национальные наряды и элечеки. Они участницы народной группы Ак-Талинского района «Ак моордун синделери». «У нас много нарядов, все их мы придумали и сшили сами. Мы их постоянно меняем», — рассказала участница Калипа Орозакунова.

Наши предки носили простую одежду, поэтому и мы старались придерживаться этих правил, использовали войлок, хлопчатобумажные ткани. У нас еще красивее костюмы есть. Калипа Орозакунова

Сохранить народные традиции

Группа создана 18 лет назад, в ее составе бывшие советские партийные работники, руководители организаций, предприятий, сейчас уже все они пенсионеры.

«Мы занимаемся распространением национальных традиций и обычаев, хотим передавать их следующим поколениям. В нашем репертуаре есть песни, имеющие воспитательный характер, патриотические, любовные», — рассказывает она.

Группа принимает участие в различных международных конкурсах. Весной, например, в Москве они встретились с «Бурановскими бабушками». «Пообщались от души. Мы их угощали национальными блюдами: кымызом, боорсоками, чучуком. Они так обрадовались, очень хорошие отношения сложились. Сказали, что хотели бы выучить песню из нашего репертуара, а мы — из их и как-нибудь выступить совместно», — призналась она.

Практически в каждом ордо вас встретит дым костра: кочевники готовят обед. Где-то плов, где-то шорпо. А по дороге то и дело ездят всадники. Они предлагают гостям прокатиться. Не бесплатно, конечно. Ставка — от 100 сомов. Но говорят, что потолок неограничен, как легенду передают, что с одного именитого гостя запросили 5 тысяч сомов.

А владельцы верблюдов и беркутов предлагают сделать фото на память. «На ваш телефон — всего 50 сомов», — зазывает фотограф.