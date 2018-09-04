ВИК-2018. В ущелье Кырчын проходят детские игры кочевников

В ущелье Кырчын в рамках III ВИК Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) проводит детские игры кочевников. Об этом сообщили в организации.

Специально отобрано 25 игр, которые станут своеобразной «шпаргалкой» для родителей для совместного увлекательного и, главное, полезного времяпрепровождения с детьми.

«ЮНИСЕФ призывает уделять детям как можно больше времени, особенно в раннем возрасте. Чем больше родители и другие члены семьи дарят своим детям любовь, заботу, внимание, играют с ними, тем интенсивнее происходит физическое, умственное, эмоциональное и социальное развитие детей», — сказала глава представительства ЮНИСЕФ в КР Юкиэ Мокуо.

По инициативе Секретариата III ВИК и ЮНИСЕФ в июне 2018 года Караван детских игр кочевников объехал каждую область Кыргызстана. Более 5 тысяч детей и родителей во всех уголках страны смогли больше узнать о традициях кочевников и поиграть в национальные игры.

«В традиционных народных играх кочевников есть все для успешного развития ребенка. Доступность и выразительность народных игр активизирует мыслительную работу ребенка, способствует расширению представлений об окружающем мире, развитию психических процессов», — отметили в организации.