14:46
USD 69.02
EUR 80.66
RUB 1.01
Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (120)

ВИК-2018. В ущелье Кырчын проходят детские игры кочевников

В ущелье Кырчын в рамках III ВИК Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) проводит детские игры кочевников. Об этом сообщили в организации.

Специально отобрано 25 игр, которые станут своеобразной «шпаргалкой» для родителей для совместного увлекательного и, главное, полезного времяпрепровождения с детьми.

«ЮНИСЕФ призывает уделять детям как можно больше времени, особенно в раннем возрасте. Чем больше родители и другие члены семьи дарят своим детям любовь, заботу, внимание, играют с ними, тем интенсивнее происходит физическое, умственное, эмоциональное и социальное развитие детей», — сказала глава представительства ЮНИСЕФ в КР Юкиэ Мокуо.

По инициативе Секретариата III ВИК и ЮНИСЕФ в июне 2018 года Караван детских игр кочевников объехал каждую область Кыргызстана. Более 5 тысяч детей и родителей во всех уголках страны смогли больше узнать о традициях кочевников и поиграть в национальные игры.

«В традиционных народных играх кочевников есть все для успешного развития ребенка. Доступность и выразительность народных игр активизирует мыслительную работу ребенка, способствует расширению представлений об окружающем мире, развитию психических процессов», — отметили в организации.
Ссылка:
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
ВИК-2018. Казахстанцы все же сыграют на турнире по кок-бору
На открытие этногородка в ущелье Кырчын заехало свыше 30 тысяч машин
«Золотой век кочевников». Как создавались костюмы героев
На Всемирных играх кочевников провели чемпионат мира по борьбе
Всемирные игры кочевников. В медальном зачете лидирует Казахстан
На Всемирных играх кочевников сразились сильнейшие армрестлеры
Всемирные игры кочевников. В ущелье Кырчын открылся этногородок
Кыргызстанцы завоевали первые медали на Всемирных играх кочевников
Открытие III Всемирных игр кочевников. Фоторепортаж
Сооронбай Жээнбеков передал эстафету Игр кочевников президенту Турции
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Всемирные игры кочевников. Кто из&nbsp;высоких гостей посетит Кыргызстан Всемирные игры кочевников. Кто из высоких гостей посетит Кыргызстан
В&nbsp;Бишкеке появился новый троллейбусный маршрут В Бишкеке появился новый троллейбусный маршрут
Наши в&nbsp;Японии. Как Осака отучил нарынского парня от&nbsp;&laquo;кыргызской пунктуальности&raquo; Наши в Японии. Как Осака отучил нарынского парня от «кыргызской пунктуальности»
Бизнес
Обзор смартфонов для учебы Обзор смартфонов для учебы
Искусственный интеллект в&nbsp;бытовой технике&nbsp;&mdash; новинки LG&nbsp;Electronics Искусственный интеллект в бытовой технике — новинки LG Electronics
Акция &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция «Интернет + телефон в каждый дом!»
Как не&nbsp;бояться отпускать ребенка в&nbsp;школу Как не бояться отпускать ребенка в школу