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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (106)

Всемирные игры кочевников. Кто из высоких гостей посетит Кыргызстан

На торжественное открытие Всемирных игр кочевников и саммит тюркоязычных государств прибудут высокие гости. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

Он рассказал, что свое участие подтвердили ряд руководителей различных стран мира, субъектов Российской Федерации и международных организаций.

На саммит тюркоязычных государств и официальное открытие ВИК прибудут: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, Эмир Эль-Фуджейры Мохамед бин Хамад бин Мохамед Аль Шарки,  Высший представитель Альянса цивилизаций Нассир Абдулазиз Аль-Насер, президент Татарстана Рустам Минниханов.

Вице-премьер добавил,что для участия в III Всемирных играх кочевников зарегистрировались 2 тысячи 307 участников из 79 стран по линии спорта, 306 участников из 26 стран.
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