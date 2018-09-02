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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (106)

Всемирные игры кочевников. Кто обеспечит безопасность гостей

Ипподром в селе Бактуу-Долонотуу, физкультурно-оздоровительный комплекс «Газпром», урочище Кырчын готовы к проведению Всемирных игр кочевников. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

По его словам, организаторы приняли все меры безопасности. В частности, под руководством вице-премьер-министра Жениша Разакова создан оперативный штаб, в состав которого вошли руководители правоохранительных органов, полномочные представители правительства в Иссык-Кульской и Чуйской областях.

«Разработан детальный план по обеспечению общественного порядка и безопасности. В каждом из объектов, где пройдут мероприятия, созданы рабочие группы, проведена работа по обеспечению безопасного приема и готовности объектов. Особое внимание уделят безопасности движения по трассам Бишкек — аэропорт «Манас», аэропорт «Иссык-Куль» — Чолпон-Ата, по дороге в Семеновское ущелье. Подготовлена группа водолазов, которые будут обеспечивать безопасность акватории мест проведения массовых мероприятий с участием иностранных гостей», — сказал Кубатбек Боронов.
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