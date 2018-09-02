Кубатбек Боронов: ВИК возродят культуру кочевой цивилизации

Всемирные игры кочевников возродят культуру кочевой цивилизации. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

По его словам, Игры — это грандиозное событие, которое останется в новейшей истории Кыргызстана.

«Инициированные Кыргызстаном Всемирные игры кочевников в корне отличаются от мероприятий, которые проводятся в других странах, тем, что проводятся на жайлоо Кырчын — месте, не тронутом человеком, на побережье Иссык-Куля. Благодаря этим играм наши граждане испытывают чувства патриотизма и гордости», — сказал Кубатбек Боронов.