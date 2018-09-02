11:51
USD 69.02
EUR 80.66
RUB 1.01
Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (106)

Кубатбек Боронов: ВИК возродят культуру кочевой цивилизации

Всемирные игры кочевников возродят культуру кочевой цивилизации. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

По его словам, Игры — это грандиозное событие, которое останется в новейшей истории Кыргызстана.

«Инициированные Кыргызстаном Всемирные игры кочевников в корне отличаются от мероприятий, которые проводятся в других странах, тем, что проводятся на жайлоо Кырчын — месте, не тронутом человеком, на побережье Иссык-Куля. Благодаря этим играм наши граждане испытывают чувства патриотизма и гордости», — сказал Кубатбек Боронов.
Ссылка:
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Всемирные игры кочевников. Кто из высоких гостей посетит Кыргызстан
Всемирные игры кочевников. Кто обеспечит безопасность гостей
От конюха до чемпиона. Как кыргызстанец стал своим в мире скачек
Имена победителей Игр кочевников будут внесены в особую книгу
«Корни», «Чингиз Хан», легенды 90-х. Кто выступит на закрытии Игр кочевников
Дональд Трамп поздравил Кыргызстан с Днем независимости и Играми кочевников
Всемирные игры кочевников вошли в тройку лучших событий СНГ начала осени
Вслед за запретом на продажу алкоголя на Играх кочевников не разрешили курить
Памятка для гостей Всемирных игр кочевников
Всемирные игры кочевников. Заявки на участие подали более 2,3 тысячи человек
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и&nbsp;куда жаловаться при необходимости? Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и куда жаловаться при необходимости?
Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня
Анализ воды в&nbsp;Иссык-Куле. Отмечено превышение допустимой концентрации веществ Анализ воды в Иссык-Куле. Отмечено превышение допустимой концентрации веществ
Бизнес
Как не&nbsp;бояться отпускать ребенка в&nbsp;школу Как не бояться отпускать ребенка в школу
Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на&nbsp;ипподроме III Всемирных игр кочевников Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на ипподроме III Всемирных игр кочевников
Администрация ЦУМа &laquo;Айчурек&raquo; отреагировала на&nbsp;инцидент в&nbsp;торговом центре Администрация ЦУМа «Айчурек» отреагировала на инцидент в торговом центре
Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по&nbsp;стандартам британских школ Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по стандартам британских школ