Безопасность прежде всего. Личный состав ГУОБДД МВД прибыл на Иссык-Куль

Личный состав ГУОБДД МВД под руководством начальника, полковника милиции Каната Джумгазиева прибыл в Иссык-Кульскую область для обеспечения безопасности дорожного движения во время ВИК. Об этом сообщает ведомство.

По его данным, в целях регулирования дорожного движения во время проведения III Всемирных игр кочевников со 2 по 8 сентября на автодороге Балыкчи — Ананьево — Каракол будет функционировать девять круглосуточных временных фильтрационных блок-постов, где сотрудники ГУОБДД будут указывать водителям путь по утвержденному маршруту.

ГУОБДД напоминает, для удобства граждан и гостей в период проведения Игр кочевников запущена специальная горячая линия по номеру 1262 (для иностранных гостей предусмотрены англоговорящие операторы ), куда можно обращаться по вопросам, касающимся дорожной безопасности, схем проезда и парковочных зон.

Горячая линия работает круглосуточно.