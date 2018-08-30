Вслед за запретом на продажу алкоголя на Играх кочевников не разрешили курить

III Всемирные игры кочевников объявили свободными от табачного дыма. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, по поручению вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой ведомство составило план мероприятий «III Всемирные игры кочевников, свободные от табачного дыма».

В частности, будет проведена информационная кампания, определены места для курения, а спортивные объекты и места, где курение не разрешено, оснастят специальным знаком «Курение запрещено» и информационными материалами.

В списке мероприятий Минздрава значится указание об административных наказаниях лиц, допустивших нарушения Закона «О защите здоровья граждан КР от вредного воздействия табака и его потребления».