10:01
USD 68.87
EUR 80.36
RUB 1.01
Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (96)

Памятка для гостей Всемирных игр кочевников

Секретариат Всемирных игр кочевников при поддержке ПРООН в Кыргызстане выпустил памятку для гостей, приехавших на ВИК.

Организаторы рекомендуют пользоваться в Чолпон-Ате специальными автобусами. 2 сентября они будут ходить бесплатно с 13.00 до 23.00. В дни Игр автобус будет возить людей в Кырчын на платной основе. Автобусы отходят с территории старого аэродрома Чолпон-Аты.

Гостей призывают быть дружественными к природе и предлагают запастись многоразовой тарой для напитков, а также по возможности использовать тряпочную сумку и утилизировать пластиковые бутылки в специальных урнах.

Памятка выпущена на кыргызском, русском и английском языках.
Ссылка:
просмотров: 409
Версия для печати
Материалы по теме
Всемирные игры кочевников. Заявки на участие подали более 2,3 тысячи человек
У депутатов Жогорку Кенеша из-за ВИК дополнительной недели каникул не будет
Тысяча военнослужащих оцепит этногородок Кырчын во время Игр кочевников
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Кыргызстан с рабочим визитом
Игры кочевников. Иностранных журналистов будут сопровождать волонтеры
Игры кочевников. Иностранцы смогут зарегистрироваться в мобильных центрах
На Играх кочевников запретили использовать коптеры и дроны
На дороге в Каракол вводят временное ограничение. Карта объезда
Подготовка к ВИК. Как выглядят основные трассы и ущелье Кырчын
Игры кочевников. Для гостей запустили круглосуточную горячую линию
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с&nbsp;коррупцией Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с коррупцией
Гордимся! Команда КВН &laquo;Азия MIX&raquo; выиграла летний кубок КВН в&nbsp;Сочи Гордимся! Команда КВН «Азия MIX» выиграла летний кубок КВН в Сочи
Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и&nbsp;куда жаловаться при необходимости? Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и куда жаловаться при необходимости?
Бизнес
Как подделывают бензин? Как подделывают бензин?
Кыргызтелеком будет участвовать в&nbsp;аукционе по&nbsp;проекту &laquo;Безопасный город&raquo; Кыргызтелеком будет участвовать в аукционе по проекту «Безопасный город»
New.Flatfy.kg&nbsp;&mdash; все предложения первичного рынка недвижимости в&nbsp;одном каталоге! New.Flatfy.kg — все предложения первичного рынка недвижимости в одном каталоге!
Топ самых популярных стран среди абонентов MegaCom Топ самых популярных стран среди абонентов MegaCom