Памятка для гостей Всемирных игр кочевников

Секретариат Всемирных игр кочевников при поддержке ПРООН в Кыргызстане выпустил памятку для гостей, приехавших на ВИК.

Организаторы рекомендуют пользоваться в Чолпон-Ате специальными автобусами. 2 сентября они будут ходить бесплатно с 13.00 до 23.00. В дни Игр автобус будет возить людей в Кырчын на платной основе. Автобусы отходят с территории старого аэродрома Чолпон-Аты.

Гостей призывают быть дружественными к природе и предлагают запастись многоразовой тарой для напитков, а также по возможности использовать тряпочную сумку и утилизировать пластиковые бутылки в специальных урнах.

Памятка выпущена на кыргызском, русском и английском языках.