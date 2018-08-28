Игры кочевников. Иностранцы смогут зарегистрироваться в мобильных центрах

На время проведения III Всемирных игр кочевников, с 1 по 9 сентября, в Иссык-Кульской области, в ущелье Кырчын и на ипподроме в Чолпон-Ате два мобильных центра обслуживания населения будут осуществлять выездной прием по регистрации иностранных граждан.

Как сообщает пресс-служба ГРС, для прохождения регистрации иностранным гражданам необходимо представить письмо (ходатайство) установленной формы, паспорт или заменяющий его документ, удостоверяющий личность, квитанцию об уплате государственной пошлины.

Подробную информацию можно получить в call-центре ГРС 119 (звонок бесплатный). С подробным перечнем документов можно ознакомиться по ссылке.

Согласно законодательству Кыргызстана, иностранные граждане должны зарегистрироваться в течение пяти дней после прибытия в страну.

Перечень иностранных государств, граждане которых освобождены от регистрации.