На Играх кочевников запретили использовать коптеры и дроны

Во время проведения III Всемирных игр кочевников 2-8 сентября в Иссык-Кульской области полеты беспилотных летательных аппаратов (коптеров, дронов, авиамоделей) будут запрещены. Об этом сообщил секретариат ВИК.

Запрет на полеты введен для обеспечения высокого уровня безопасности гостей и участников. Беспилотные летательные аппараты нельзя запускать на ипподроме и в ущелье Кырчын. В случае запуска их будут сбивать без предупреждения.

Разрешение на использование воздушного пространства над ущельем Кырчын и ипподромом есть только у секретариата Всемирных игр кочевников.