Запрет на алкоголь в Кырчыне. Пить можно, продавать нельзя

Аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев рассказал 24.kg, как будет действовать запрет на алкоголь в урочище Кырчын во время проведения III Всемирных игр кочевников.

По его словам, вводится только запрет на продажу алкоголя. При проверке машин продукцию для личного использования забирать не будут. Конфискуют только то, что предназначено для продажи.

К сожалению, мы не сможем запретить людям выпивать, но очень надеемся на их сознательный отказ от алкоголя. Данир Иманалиев