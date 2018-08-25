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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (84)

Запрет на алкоголь в Кырчыне. Пить можно, продавать нельзя

Аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев рассказал 24.kg, как будет действовать запрет на алкоголь в урочище Кырчын во время проведения III Всемирных игр кочевников.

По его словам, вводится только запрет на продажу алкоголя. При проверке машин продукцию для личного использования забирать не будут. Конфискуют только то, что предназначено для продажи.

К сожалению, мы не сможем запретить людям выпивать, но очень надеемся на их сознательный отказ от алкоголя.

Данир Иманалиев
Напомним, местные кенеши Темировского и Семеновского айыльных аймаков приняли постановления о полном запрете алкогольных напитков в ущелье Кырчын.
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