Более 500 волонтеров будут помогать в проведении III Всемирных игр кочевников. Об этом сообщает секретариат ВИК.

Из зарегистрированных 3,4 тысячи волонтеров из 24 вузов Кыргызстана отобрано 550. Среди них 30 международных волонтеров из 15 стран мира, а также 80 представителей всех регионов республики.

Они распределены по девяти локациям, в числе которых спортивные и культурные мероприятия, работа со СМИ, торжественные церемонии открытия и закрытия Игр. Волонтеры проинструктированы по вопросам условий проведения мероприятий в рамках ВИК, оказания первой медицинской помощи, ведения протокола, вопросов безопасности.