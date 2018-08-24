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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (80)

Более 500 волонтеров будут помогать в проведении III Всемирных игр кочевников

Более 500 волонтеров будут помогать в проведении III Всемирных игр кочевников. Об этом сообщает секретариат ВИК.

Из зарегистрированных 3,4 тысячи волонтеров из 24 вузов Кыргызстана отобрано 550. Среди них 30 международных волонтеров из 15 стран мира, а также 80 представителей всех регионов республики.

Они распределены по девяти локациям, в числе которых спортивные и культурные мероприятия, работа со СМИ, торжественные церемонии открытия и закрытия Игр. Волонтеры проинструктированы по вопросам условий проведения мероприятий в рамках ВИК, оказания первой медицинской помощи, ведения протокола, вопросов безопасности.
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