Все объекты готовы к III Всемирным играм кочевников

Объекты в селе Бактуу-Долоноту и этногородке Кырчын готовы к проведению III Всемирных игр кочевников. Об этом сообщает Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

На ипподроме завершаются работы по установке дополнительного освещения перед трибунами. Стартовую часть площадки для спортсменов и делегаций расширили, сиденья пронумеровали.

В честь 90-летия со дня рождения Чингиза Айтматова установлен постамент для скульптурной композиции «Прощай, Гульсары!».

Разработана проектно-сметная документация инженерной инфраструктуры юрточного этногородка Кырчын. Завершено строительство сцены хан-ордо, установлены шатры для VIP-персон.

МЧС КР построило три пешеходных моста на территории этногородка. Тендеры проводит Темировский айыльный округ, организационные вопросы контролирует полномочное представительство правительства КР в Иссык-Кульской области. Госстрой отвечает только за сроки строительства и своевременную сдачу объектов.