Игры кочевников. На проживание VIP-гостей потратят 1,75 миллиона сомов

На проживание VIP-гостей III Всемирных игр кочевников Дирекция по национальным видам спорта потратит 1 миллион 750 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Разместить в одно- и двухместных номерах планируют около 50 гостей. Также гостиница должна иметь возможность организации банкета на 200 человек.

Уточняется, что число участников определят согласно поданным заявкам на участие в III ВИК, оплату произведут по факту. Все участники должны проживать на одной территории.

У гостиницы должна быть безопасная большая парковка для автобусов и легковых машин, освещение по всему периметру гостиницы, наличие зала для подписания международных договоров и проведения конференций. Отель должен находиться недалеко от ипподрома Чолпон-Аты.