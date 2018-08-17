Как выглядит талисман Всемирных игр кочевников снежный барс

Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников. В секретариате рассказали, как выглядит символ.

«Снежный барс (илбирс) издревле является священным животным для кыргызов и всегда считался защитником воинов. Его образ овеян легендами, сказаниями и олицетворяет красоту, силу и свободу, ему посвящены многие известные литературные и кинопроизведения», — отмечают в секретариате.

Сохранение этих уникальных животных, их экосистемы является для Кыргызстана задачей государственной важности и государственного масштаба.

«Идея сделать талисманом Игр снежного барса связана с важностью вопроса защиты этого животного. Мы представили его довольно позитивным, дружелюбным мультяшным персонажем, несущим добро и мир. Работая над изображением, отталкивались и от таких талисманов крупных международных спортивных мероприятий, как Олимпиада», — рассказал автор художественного образа талисмана, художник-постановщик, режиссер-аниматор Толгобек Койчуманов.

В секретариате добавили, что в знак гостеприимства и уважения к гостям Игр каждой делегации презентуют специальные сувениры в виде снежного барса.

Отметим, в мире насчитывается от 3 до 7 тысяч особей снежного барса. Животное занесено в Красную книгу.