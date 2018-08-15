На церемонию открытия Всемирных игр кочевников проданы все билеты

В секретариате III Всемирных игр кочевников рассказали 24.kg, как идет подготовка.

До 15 августа должны быть завершены все строительные работы. В урочище Кырчын завершилось строительство VIP-шатра для президентов. Организаторы Игр сократили количество юрт от регионов. Однако местные власти самостоятельно изъявили желание поставить не менее 18 юрт от каждой области. Ремесленники хотят показать свои юрты и участвовать в конкурсе.

Ипподром в Чолпон-Ате полностью готов, проведен косметический ремонт. Билеты на церемонию открытия Игр проданы. На закрытие Игр еще остались билеты.