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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (165)

Жанторо Сатыбалдиеву просят продлить меру пресечения

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривают продление меры пресечения бывшему премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву по просьбе следователей Госкомитета национальной безопасности.

Поддержать Жанторо Сатыбалдиева пришли около 50 человек, в том числе родственники.

Собравшиеся ведут себя агрессивно и не дают пришедшим журналистам фотографировать, оскорбляют представителей СМИ.

По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.

Кроме того, под стражей находятся бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Всем им предъявлены обвинения в коррупции.
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