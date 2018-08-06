Всемирные игры кочевников. На декорации потратят более 8,5 миллиона сомов

На изготовление декораций и реквизитов для театрализованного представления в урочище Кырчын в рамках III ВИК Национальный культурный центр Кыргызской Республики потратит 8 миллионов 536 тысяч 100 сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Отмечается, что победитель должен изготовить декорации и реквизиты по эскизам, утвержденным главным режиссером, а далее подготовить и задекорировать урочище Кырчын.

Подрядчик должен оформить этно-базар, хан ордо и трибуны, главные ворота, башни, шлагбаумы и другие, а также изготовить реквизиты для театрального представления