12:33
USD 68.15
EUR 78.91
RUB 1.07
Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (65)

Всемирные игры кочевников. На декорации потратят более 8,5 миллиона сомов

На изготовление декораций и реквизитов для театрализованного представления в урочище Кырчын в рамках III ВИК Национальный культурный центр Кыргызской Республики потратит 8 миллионов 536 тысяч 100 сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Отмечается, что победитель должен изготовить декорации и реквизиты по эскизам, утвержденным главным режиссером, а далее подготовить и задекорировать урочище Кырчын.

Подрядчик должен оформить этно-базар, хан ордо и трибуны, главные ворота, башни, шлагбаумы и другие, а также изготовить реквизиты для театрального представления

Ссылка:
просмотров: 360
Версия для печати
Материалы по теме
Всемирные игры кочевников. Как повар-кондитер возродил древнюю традицию кыргызов
ВИК. На иссык-кульской трассе введут ограничения для проезда транспорта
Игры кочевников. Милиция перейдет на повышенную степень боеготовности
К Всемирным играм кочевников обустроят газон при въезде в Балыкчи
Игры кочевников. Сколько потратят на банкет для руководителей делегаций
Всемирные игры кочевников. Бесплатных билетов не будет
Всемирные игры кочевников. На event-услуги потратят 16,5 миллиона сомов
Игры кочевников. В Кырчыне покажут фильмы под открытым небом
Игры кочевников. Сколько потратят на театрализованное представление в Кырчыне
Игры кочевников. Призовой фонд составит 26 миллионов сомов
Популярные новости
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Хотела снять лося. В&nbsp;Канаде на&nbsp;видео попало жуткое &laquo;человекоподобное существо&raquo; Хотела снять лося. В Канаде на видео попало жуткое «человекоподобное существо»
Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и&nbsp;туристов «Бакай Банк» на Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и туристов
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; прошли командно-штабные учения В международном аэропорту «Манас» прошли командно-штабные учения
&laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom продолжается «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom продолжается
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; выделит выпускникам детских домов миллион сомов на&nbsp;образование «АЮ Холдинг» выделит выпускникам детских домов миллион сомов на образование