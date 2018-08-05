6 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

13.00-17.00 — улицы Хмельницкого, Хвойная, Крымская;

9.00-18.00 — улицы Орозбекова, Щербакова;

9.00-17.00 — улицы Московская, 150, Тоголока Молдо, переулки Джольский;

10.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Баба-Ата).

В Чуйской области:

9.00-17.00 — села Александровка (улица Ташкентская), Беловодское (улица Степаненко), Тюлек (улица Школьная), Арашан, Чункурчак, Татыр (улицы Аламудун, Бектенбаева, 2-е отделение), Таш-Мойнок, Озерное, Торт-Гул (улицы Мадиева, Тулеева, Куланова, Куюковой), Ленинское (улица Виноградная), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, переулки Больничный, Набережный, Шаршеналиева), Озерное (улицы Фрунзе, Школьная);

8.30-17.00 — село Новониколаевка (улицы Школьная, Кирова, Фрунзе, Новосадовая, Киргизская, Колхозная, Московская, Мира, Свердлова, Первомайская, Южная, Пушкина, Крупской, Молодежная, Западная, Автомобилистов), Полтавка (улицы Центральная, Партизанская, Комсомольская), город Кара-Балта (улицы Береговая, Тимирязева, квартал «Ковровщиков», 1, 2, 4, 5).

В Иссык-Кульской области:

9.00-17.00 — села Зындан, Жолголот, город Каракол (этажные дома кирпичного завода, Нефтебаза, микрорайон «Алтын-Казык», улицы Жамансариева, Чичерина);

7.00-17.00 — села Саруу, Кызыл-Суу;

9.30-16.00 — село Кара-Тала.