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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (62)

ВИК. На иссык-кульской трассе введут ограничения для проезда транспорта

Во время Всемирных игр кочевников на трассе Балыкчи — Каракол введут ограничения движения. Об этом сообщает ГУОБДД МВД.

Временное ограничение движения вводится для грузовых, большегрузных транспортных средств, автобусов и микроавтобусов, а также сельскохозяйственной техники и транспортных средств, перевозящих опасный груз.

На период Игр предусмотрена альтернативная объездная дорога, проходящая по территории Чолпон-Аты с 81-го по 83,9-й километра в обход основной трассы. Кроме того, в ГУОБДД рекомендуют водителям пользоваться дорогой по южному берегу озера.

Напомним, Всемирные игры кочевников пройдут 2-8 сентября в Чолпон-Ате, в селе Булан-Соготту и ущелье Кырчын.
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