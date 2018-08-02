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Общество

Кыргызстанка в России через суд вернула дочь

Кыргызстанка выиграла суд в Москве и вернула дочь, с которой рассталась после родов. Об этом сообщила пресс-служба Посольства КР в РФ.

По ее данным, женщина родила ребенка 19 октября 2017 года в ГКБ № 24. На следующий день ее по медицинским показаниям срочно госпитализировали в Московский научно-практический центр борьбы с туберкулезом, где она проходила лечение до 19 декабря 2017 года, а ребенка отправили в Детскую инфекционную клиническую больницу № 6.

«Женщина, находясь на лечении, не могла посещать дочку. В детской больнице 7 декабря 2017 года составили акт «Об оставлении ребенка матерью». Районный отдел ЗАГС 12 декабря выписал свидетельство о рождении с совершенно другими фамилией, именем и отчеством», — сообщили в посольстве.

Мать и юрист посольства обратились с иском в районный суд города Москвы, который принял решение в пользу кыргызстанки. Девочку вернули матери.
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