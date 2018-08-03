К Всемирным играм кочевников обустроят газон при въезде в Балыкчи

К Всемирным играм кочевников обустроят газон экологического поста «Ак-Кеме» при въезде в Балыкчи. Об этом сообщает портал государственных закупок.

На это генеральная дирекция биосферной территории Иссык-Куль потратит 300 тысяч сомов.

Указывается, что победитель тендера должен убрать, перекопать и выравнять участок, завезти чернозем, внести удобрения, посеять семена и высадить цветы.

Также победитель обязан обеспечить полив после первой стрижки газона. Работы должны быть закончены до 31 августа.

Напомним, что Всемирные игры кочевников стартуют 2 сентября.