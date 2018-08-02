Всемирные игры кочевников. Бесплатных билетов не будет

Билеты на церемонию открытия и закрытия III Всемирных игр кочевников будут только продаваться. Бесплатное их распространение для определенных категорий граждан или чиновников не планируется, сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

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По его данным, накануне премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел очередное совещание о подготовке к III Всемирным играм кочевников. Он отметил важность их проведения на самом высоком организационном уровне с учетом числа участников и гостей соревнований.

«За недоработки руководители министерств и ведомств понесут персональную ответственность», — пригрозил премьер-министр.

Руководитель секретариата ВИК Нурсултан Аденов сообщил, что билеты на Игры продают в Бишкеке, Оше и Чолпон-Ате. Кроме того, запустили мобильное приложение, через которое желающие могут их приобрести.

На церемонию открытия и закрытия III Всемирных игр кочевников уже продали около трех тысяч билетов.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов подчеркнул, что собранные от продажи билетов денежные средства направят на поддержку ипподрома в Чолпон-Ате и его дальнейшее развитие.

Стоимость билетов на Всемирные игры кочевников, которые пройдут со 2 по 8 сентября на побережье Иссык-Куля, составляет от 400 до 4,9 тысячи сомов.