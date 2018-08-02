Всемирные игры кочевников. Бесплатных билетов не будет

Билеты на церемонию открытия и закрытия III Всемирных игр кочевников будут только продаваться. Бесплатное их распространение для определенных категорий граждан или чиновников не планируется, сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.
«За недоработки руководители министерств и ведомств понесут персональную ответственность», — пригрозил премьер-министр.
Руководитель секретариата ВИК Нурсултан Аденов сообщил, что билеты на Игры продают в Бишкеке, Оше и Чолпон-Ате. Кроме того, запустили мобильное приложение, через которое желающие могут их приобрести.
На церемонию открытия и закрытия III Всемирных игр кочевников уже продали около трех тысяч билетов.
Стоимость билетов на Всемирные игры кочевников, которые пройдут со 2 по 8 сентября на побережье Иссык-Куля, составляет от 400 до 4,9 тысячи сомов.