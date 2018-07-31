Экс-главе Минэнерго Осмонбеку Артыкбаеву продлили срок ареста до 10 октября

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня рассмотрели продление меры пресечения бывшему министру энергетики, депутату парламента Осмонбеку Артыкбаеву.

Следствие просило продлить содержание под стражей в СИЗО ГКНБ еще на два месяца.

Судья Эрнис уулу Айбек вынес решение об удовлетворении ходатайства следователей.

Осмонбек Артыкбаев будет находиться под арестом до 10 октября 2018 года.

По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.

Кроме того, под стражей находятся бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Всем им предъявлены обвинения в коррупции.