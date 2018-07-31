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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (163)

Сапару Исакову продлили меру пресечения до 5 октября

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел ходатайство следователей ГКНБ о продлении меры пресечения бывшему премьер-министру Сапару Исакову.

В ходе судебного заседания адвокаты бывшего главы кабмина заявили, что следователи незаконно ходатайствуют о продлении санкции.

Судья Эрнис уулу Айбек вынес постановление, продлив срок ареста экс-чиновнику. Сапар Исаков будет находиться в СИЗО ГКНБ до 5 октября.

По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.

Кроме того, под стражей находятся еще один бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов, а также депутат парламента Осмонбек Артыкбаев. Всем им предъявлены обвинения в коррупции.
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