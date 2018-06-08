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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки (38)

Ошская милиция кражу невест считает нормой

Опрос показал, что 64 процента опрошенных сотрудников милиции в Оше считают похищение невест нормой. Об этом заявлено на расширенном заседании Общественного совета МВД КР.

Уточняется: 82 процента опрошенных считают, что женщина сама виновата в том, что подверглась насилию.

«Выводы, полученные по результатам анкетирования сотрудников милиции, говорят об их низкой информированности в вопросах кражи невест и гендерного неравенства. Это обстоятельство вызывает тревогу, поскольку незнание таких аспектов в целом подрывает авторитет ОВД, формируя отрицательное отношение общества к правоохранительным органам», — сообщили на слушаниях.
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