Ошская милиция кражу невест считает нормой

Опрос показал, что 64 процента опрошенных сотрудников милиции в Оше считают похищение невест нормой. Об этом заявлено на расширенном заседании Общественного совета МВД КР.

Уточняется: 82 процента опрошенных считают, что женщина сама виновата в том, что подверглась насилию.

«Выводы, полученные по результатам анкетирования сотрудников милиции, говорят об их низкой информированности в вопросах кражи невест и гендерного неравенства. Это обстоятельство вызывает тревогу, поскольку незнание таких аспектов в целом подрывает авторитет ОВД, формируя отрицательное отношение общества к правоохранительным органам», — сообщили на слушаниях.