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Общество

Грязный воздух. В Бишкеке узнали, какой месяц в году наименее опасный

Общественное объединение «МувГрин» опубликовало исследование по качеству воздуха в Бишкеке.

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Согласно отчету, загрязнение атмосферного воздуха в городе повышенное. Среднегодовое содержание почти всех определяемых примесей в целом по столице превышает допустимые нормы.

Наибольшая загрязненность крупными и мелкими твердыми частицами приходится на  декабрь, январь, февраль и ноябрь, а крупными также – на май, июль, сентябрь и октябрь.

Наименее грязный месяц по всем загрязнителям – апрель, предположительно из-за частых осадков.

«Существует острая необходимость в своевременном оповещении горожан об уровнях загрязнения атмосферного воздуха в разных точках города, а также в информировании о мерах предосторожности в случае смога. Существующая система оповещения о качестве воздуха за прошлый месяц не имеет смысла для населения, особенно для чувствительных групп (дети, старики, а также больные респираторными, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями). Люди вынуждены самолично принимать меры, в том числе менять местожительство на менее загрязненные районы города», – говорится в отчете.
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