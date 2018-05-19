Сапар Исаков готов к задержанию. Он призывает следствие к тщательности проверки

Бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков заявил сегодня, что никогда не был замешан в коррупции. Об этом он сказал журналистам.

Экс-премьер считает, что дезинформацию о том, что он намерен сбежать из страны, намеренно распространяют тролли.

Я никуда из своей страны не уеду. Я на сто процентов себя знаю. Я чист и никогда не был замешан в коррупции. Сапар Исаков

Бывший глава правительства не исключает, что его могут задержать по уголовному делу о модернизации ТЭЦ Бишкека.

Сапар Исаков призывает следственные органы тщательно проверить документы, потому что будет очевидным: он не замешан в коррупции.

Бывшего премьера вызывали на допрос в ГКНБ уже трижды. Сам Сапар Исаков отметил, что отвечает на вопросы следователей в качестве свидетеля. А следователи ведут себя очень корректно.