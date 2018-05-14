Сапар Исаков: Допрос в ГКНБ был корректным

Следователи ГКНБ задавали Сапару Исакову вопросы об аварии на ТЭЦ. Об этом сообщил журналистам сам бывший премьер-министр.

По его словам, допрос был корректным.

«Вопросы были по аварии на ТЭЦ. По закону, все детали не могу раскрыть. Допрос был корректным. В парламенте ходят разные разговоры, упоминается имя Алмазбека Шаршеновича, это всем понятно», — сказал Сапар Исаков.

Бывший глава кабмина сообщил, что нет никаких оснований для его задержания.

Когда его вызовут на допрос в следующий раз, он не знает.

Сапара Исакова 26 апреля уже вызывали на допрос по вопросу модернизации столичной ТЭЦ. По этому делу уже арестованы семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-глава Энергохолдинга Айбек Калиев, бывший генеральный директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Всем семерым официально предъявлены обвинения в коррупции.