18:29
USD 68.67
EUR 81.86
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (83)

Сапар Исаков: Допрос в ГКНБ был корректным

Следователи ГКНБ задавали Сапару Исакову вопросы об аварии на ТЭЦ. Об этом сообщил журналистам сам бывший премьер-министр.

По его словам, допрос был корректным.

«Вопросы были по аварии на ТЭЦ. По закону, все детали не могу раскрыть. Допрос был корректным. В парламенте ходят разные разговоры, упоминается имя Алмазбека Шаршеновича, это всем понятно», — сказал Сапар Исаков.

Бывший глава кабмина сообщил, что нет никаких оснований для его задержания.

Когда его вызовут на допрос в следующий раз, он не знает.

Сапара Исакова 26 апреля уже вызывали на допрос по вопросу модернизации столичной ТЭЦ. По этому делу уже арестованы семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-глава Энергохолдинга Айбек Калиев, бывший генеральный директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Всем семерым официально предъявлены обвинения в коррупции.
Ссылка:
просмотров: 577
Версия для печати
Материалы по теме
Вопросы к Сапару Исакову не закончились. Его вызвали на допрос повторно
Сапар Исаков: Атамбаев и его команда работали чисто
Модернизация ТЭЦ. В аппарате президента были разные мнения о TBEA
Вопрос о мере пресечения Сапару Исакову не стоял. Он может выезжать за границу
Допрос закончен. Сапар Исаков покинул кабинет следователя ГКНБ
Сапар Исаков УКМКда сурак берип жатат
Экс-премьер вызван на допрос в рамках расследования о модернизации ТЭЦ Бишкека
Сапара Исакова вызвали в ГКНБ на допрос
Программа нового правительства. Пять советов Мухаммедкалыю Абылгазиеву
Сторонники Сапара Исакова собирают петицию с просьбой оставить его в должности
Популярные новости
Дом с&nbsp;нарушениями. Как в&nbsp;Бишкеке продают незаконно построенные квартиры Дом с нарушениями. Как в Бишкеке продают незаконно построенные квартиры
Самаков: Меня хоть зарежьте и&nbsp;съешьте, а&nbsp;молодых осужденных отпустите Самаков: Меня хоть зарежьте и съешьте, а молодых осужденных отпустите
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Президент Кыргызстана возглавил &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;Бишкеке Президент Кыргызстана возглавил «Бессмертный полк» в Бишкеке
Бизнес
Ветеранов ВОВ поздравило ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; Ветеранов ВОВ поздравило ОАО «Международный аэропорт «Манас»
До&nbsp;99&nbsp;процентов опухолей головного мозга удаляют в&nbsp;Acıbadem До 99 процентов опухолей головного мозга удаляют в Acıbadem
Международный аэропорт &laquo;Ош&raquo;&nbsp;&mdash; второй по&nbsp;величине аэропорт страны Международный аэропорт «Ош» — второй по величине аэропорт страны
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»