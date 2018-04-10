Айбек Калиев освобожден от должности главы Энергохолдинга

Фонд по управлению государственным имуществом освободил Айбека Калиева от дожности председателя правления — члена правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания».

Читайте по теме Виновных нашли. Премьер увольняет Айбека Калиева из-за аварии на ТЭЦ Бишкека

Временно исполняющим обязанности главы Энергохолдинга назначен заместитель председателя Эрали Козубаев.

Сегодня стало известно, что премьер-министр Сапар Исаков изучил итоги работы межведомственной комиссии по установлению причин январской аварии на ТЭЦ Бишкека и решил уволить Айбека Калиева.

«Я внимательно ознакомился с заключением комиссии и пришел к выводу, что произошедшая ситуация на ТЭЦ Бишкека — это безмерная халатность, которая привела к таким последствиям, когда целый город остался без тепла в зимнее время. Такое прощать нельзя», — заявил глава правительства.