Накануне вечером в Русском театре драмы имени Чингиза Айтматова состоялся спектакль с участием известных российских артистов — Татьяны Васильевой и Станислава Садальского.

Станислав Садальский был в шоке от состояния, в котором находится здание театра. Прямо со сцены он раскритиковал чиновников Министерства культуры Кыргызстана и призвал их незамедлительно отремонтировать театр.

В Минкульте тянуть не стали и отреагировали на эмоциональную критику российского актера.

«Станислав Садальский со сцены раскритиковал условия в театре и в резких выражениях потребовал от министра культуры отремонтировать здание. В гостях обычно так себя не ведут», — прокомментировали в ведомстве.

Кыргызстан далеко не так богат, как Россия, это ни для кого не секрет. Пресс-служба Министерства культуры КР

Чиновники заверяют, что ищут возможности финансировать и Русский драматический театр, и другие театральные коллективы. В той мере, в которой позволяет бюджет страны.

«Многие помещения театров из-за хронического недофинансирования находятся в плачевном состоянии. И если господин Садальский думает, что открыл министерству на это глаза, то он глубоко заблуждается. Руководство КР понимает важное значение русского языка как языка великой культуры. Поэтому в стране и работают такие культурные учреждения, как Русский драматический театр. Господину Садальскому стоило бы лучше поинтересоваться другими вещами. А именно: куда идут огромные средства из российского бюджета, заявленные как поддержка русского языка и русской культуры за рубежом, как поддержка соотечественников? Насколько эффективно они расходуются? Почему бы из этих денег не выделить что-то в помощь театру?» — говорится в пресс-релизе ведомства.

Кыргызстан поднимал на последнем заседании межправительственной российско-кыргызской комиссии вопрос о возможной поддержке именно Русского драматического театра.

В Министерстве культуры КР сетуют, что ответа не получили.

Русский драматический театр имени Чингиза Айтматова действительно находится в ужасном состоянии. Здесь не было капитального ремонта. Здание ветшает и представляет собой плачевное зрелище. Впрочем, как и другие театры страны. Денег на ремонт культурных объектов в госбюджете нет — это традиционный ответ чиновников.