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Общество
Сюжет: Забастовка маршруток (8)

Транспортный коллапс в Бишкеке. Горожан на авто призывают подвозить попутчиков

В социальных сетях призывают водителей личного транспорта бесплатно подвозить попутчиков из-за возникшего транспортного коллапса в Бишкеке.

Сегодня маршрутки не вышли на работу. По словам столичных чиновников, акция организована в знак протеста против штрафов, которые начали применять с 1 апреля. Все автовладельцы, которые перевозят пассажиров за деньги, штрафуются за отсутствие страхового полиса.  

Воспользовавшись моментом, водители такси резко повысили цены на свои услуги. Бишкекчане отреагировали по-своему: предложили подвозить попутчиков бесплатно.

«Кто на личных авто, помогите по пути подвезти людей. Кыргызстанцы, давайте проявим свои лучшие качества», — написал в Facebook пользователь Темир Султанбеков.

Его идею тут же поддержали.

«В конце рабочего дня в 18:00 выезжаю с Правды/Киевской в сторону 6-го и 11-го микрорайонов. Кто со мной? #попутка», — предложил свою помощь Нарынбек Султангазиев.
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