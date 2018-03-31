Студенты Кыргызстана и Казахстана покажут достижения в изучении корейского языка

Студенты вузов Кыргызстана и Казахстана покажут достижения в изучении корейского языка. Как сообщили в Бишкекском гуманитарном университете, здесь сегодня пройдет международная викторина по корейскому языку среди студентов двух стран.

В викторине примут участие представители двенадцати вузов КР и РК. Это уже пятнадцатая по счету площадка для демонстрации приобретенных языковых навыков.

По словам организаторов, задания будут разнообразными и охватывать все сферы жизни Республики Корея: от традиционной символики до современной культуры. Это станет стимулом для дальнейшего более глубокого погружения в изучение корейского языка.

Цель викторины — развитие и укрепление добрососедских отношений Кыргызстана и Республики Корея, повышение интереса к истории, политике, экономике и культуре Страны утренней свежести, а также выявление наиболее способных студентов вузов.

Победители получат денежные премии.