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Общество

Пожарные рассказали о трудностях подъезда к объектам в Бишкеке

В вопросах обеспечения пожарной безопасности в местах массового скопления для пожарных самое важное — это пути проезда к объекту. Об этом на встрече с учителями сообщил заместитель начальника кафедры безопасности жизнедеятельности Центра подготовки и переподготовки специалистов при МЧС Мадимар Мамбетов.

«В Бишкеке появилось много автомашин, часто нашим расчетам не уступают дорогу. К тому же многие улицы узкие, город растет, и следовательно, увеличивается «район вызова», — сказал он.

Подъездные пути необходимо закладывать еще при проектировании и строительстве общественного здания.

Мадимар Мамбетов
«Если это тупиковая улица, для пожарной машины должны оставлять площадку для разворота. Сейчас даже маленький клочок земли используется под предпринимательскую деятельность», — сказал он.

По словам специалиста, расстояние между пожарными частями должно быть пять километров, но в Бишкеке норматив превышен в два-три раза.

«Новых пожарных частей нет, стараемся имеющимися силами мобильно справляться с нашими обязанностями», — отметил он.
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