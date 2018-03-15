Бывший директор ТЭЦ Бишкека рассказал об истинных причинах январской аварии

Поиск истинной причины аварии на ТЭЦ приведет к проекту модернизации. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции экс-директор столичной теплоцентрали Омуркул уулу Нурлан.

По его словам, приказ об увольнении он не получил. Однако на рабочее место его перестали пускать. На контакт никто не выходил. «Расследование проведено необъективно. Говорят про нехватку химически обессоленной воды и несогласованные действия персонала. Если говорить об истинных причинах, то они приведут к модернизации ТЭЦ», — пояснил Омуркул уулу Нурлан.

Он подтвердил информацию о том, что на китайский кредит покупали дорогостоящие инструменты. К примеру, плоскогубцы покупали по $640 за пару.

«Было устное распоряжение руководства не кидать тень на модернизацию. Назвать фамилии я не могу, потому что письменно это не закреплено. О завышенных ценах было известно давно. Счетная палата отмечала это в своем аудите. Были свидетели, но я не знаю, как они себя поведут и подтвердят ли. Истинная причина аварии в том, что не построили химцех. Это уже признали, хотя сначала валили вину на насос и персонал», — сказал Омуркул уулу Нурлан.