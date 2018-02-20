Суд приговорил экс-владельца «Вечерки» к шести годам тюрьмы условно

В Свердловском райсуде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-владельца Издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Кима.

Судья Санжар Чотонов огласил решение. Александр Ким приговорен к шести годам тюрьмы условно с испытательным сроком два года.

Суд учел состояние здоровья подсудимого, положительные характеристики и награды. В пользу Александра Рябушкина суд постановил взыскать 27 миллионов сомов.

Александру Киму инкриминировано злоупотребление должностным положением служащего коммерческой организации. Гособвинение просило для него шесть лет тюрьмы с конфискацией имушества.

Александр Ким назвал уголовное дело в отношении себя политическим заказом. Его адвокаты намерены обжаловать приговор.