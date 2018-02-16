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Общество

Чаще всех в МЧС за границу выезжают сотрудники Кыргызгидромета

Сотрудники агенства КыргызГидромета МЧС чаще всех ездят в заграничные командировки. Об этом заявлено сегодня на коллегии министерства по итогам 2017 года.

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Министр МЧС Кубатбек Боронов упрекнул их за частые выезды и поинтересовался результатом участия в семинарах и конференциях.

По словам директора Кыргызгидромета Зарылбека Итибаева, это намного улучшило их работу: прогнозы стали более точными.

«Если мы раньше могли дать точный прогноз погоды только за 3-5 дней, то теперь даем за 10 дней. А предварительный прогноз можем сделать на месяц вперед. Также работаем совместно с Академией наук. Делаем гидрологические, агрометеорологические прогнозы», —сообщил Зарылбек Итибаев.
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